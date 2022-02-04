許多購物平台為促進購買率，會根據使用者曾看過的產品列出推薦購物清單，一名女大生PO文表示，在蝦皮上看到「通往天國的鑰匙」後，好奇點進去看，結果推薦購物清單竟出現一堆衝擊視覺的東西，像是符咒、降頭與情色用品等，引起網友熱烈討論，不少人狂點頭說，曾不小心按過，結果真的超可怕，而且怎麼檢舉都沒用，最後只能重辦帳號。

一名女大生日前在Dcard上發文示警，在蝦皮上看到「通往天國的鑰匙」時，千萬不要點進去，否則你的推薦購物清單會變得非常可怕，會出現一些符咒、降頭與情色玩具等，圖片看上去都很恐怖、很衝擊視覺，讓人感到極度不舒服，感覺很像是蝦皮暗網的入口。

女大生表示，她並不確定是不是每個人點了以後都會這樣，但她與朋友好奇點進去看以後都是一樣的結果，因此決定發文提醒大家，膽小的人最好不要點。另外，也有網友說肯定是近期搜尋過相關產品才會出現「通往天國的鑰匙」及後續出現的符咒等商品，但女大生說，她之前真的從來沒有搜過相關東西，只能說大家最近用蝦皮要小心。

貼文引起網友熱議，「我也有看過，但跟客服反應都沒用，只能狂點別的來洗掉」、「我也點開過，然後真的跳出奇怪的符咒，那時還跟朋友說好扯什麼都賣」、「真的，難怪我想說我最近的推薦怎麼都是那些東西，有一次看到那個天國的鑰匙不小心點了，結果現在的推薦都是那些降頭、巫術之類的可怕東西」、「點過然後檢舉也沒用，官方只讓他點其他的東西洗掉，但根本無效！最後只能放棄帳號」。

而根據原PO分享的照片，所謂的「通往天國的鑰匙」是指拿著鐵絲插入插座的危險行為，一名網友則分享，年幼不懂事的時候，曾經如照片那樣玩過插座，幸運的是鐵絲很細，插進去瞬間就被燒斷，但在那瞬間他每根手指的第一個指節皮膚都裂開，且因為燒燙傷的緣故而不會流血，印象中只覺得非常痛，且手指還飄出烤肉味。