美國之音報導，國際奧委會主席巴赫3日在記者會上表示，他將在北京冬奧的「閉環」內會見中國網球名將彭帥本人，「彭帥將進入閉環進行這次會面，因為她本人要求這樣做。」不過，巴赫沒有公佈會面的日期。閉環外人士要進入閉環空間，必須提供2次核酸檢測陰性證明。

彭帥自去年11月在個人微博上發文，披露遭中共前政治局常委張高麗性侵後，與外界失聯幾個星期，引起國際社會廣泛關注。彭帥去年12月在上海觀看體育比賽時，接受新加坡媒體《聯合早報》採訪時，否認受到性侵，還說她那篇貼文引起了誤會。

自彭帥發文迄今，張高麗一直沒有對彭帥的指控作出公開回應。在春節前夕，新華社報導中共總書記習近平慰問老同志，張高麗也在名單中。這可能表明，張高麗並沒有因彭帥事件而受到嚴厲懲處。

國際奧委會與彭帥有過幾次視頻會面。該組織要求中國當局允許在這次冬奧會期間直接見到彭帥本人，並進行談話。

路透引述巴赫的話說，「我們從她的解釋中瞭解到，她現在居住在北京，可以自由行動，與家人和朋友在一起。」「現在我們馬上就能夠做下一步了，與她本人直接見面，讓我們對她的生活和精神狀態有一個切實的瞭解。」

巴赫表示，如果彭帥希望（有關機構就）她提出的有關指控進行調查，國際奧委會將表示支持。巴赫說：「如果她要求進行調查，我們也會支持她這樣做。但是，這是她的生活，她的指控。」

國際奧委會最近與彭帥通過電話，但是國際上對彭帥的安全和生活情況的關注度並沒有因此而下降。國際女子網球協會出於對彭帥安全的關心而取消了在中國的所有賽事。

北京也沒有對彭帥最初發佈的貼文發表直接的評論。中國外交部曾經表示，反對將體育政治化。