遊戲實況主「貝莉莓」以甜美顏值和火辣身材，打開知名度，加上貝莉莓直播風格尺度不設限、自然不做作，讓她擁有超夯人氣，而貝莉莓在日前則在直播平台開直播「睡覺」，貝莉莓換穿黑色蕾絲睡衣當場「開睡」，隨著她睡姿變換，貝莉莓也露出白嫩美腿，好身材若隱若現。

貝莉莓2日在Twitch平台開實況圈流行的「睡播」，她身穿貼身黑色蕾絲睡衣，躺在沙發、枕頭和毛毯上直接「開睡」，貝莉莓對著鏡頭說「大家晚安」後，就倒頭呼呼大睡，隨著她睡姿變換，貝莉莓也露出白嫩大長腿和性感上圍，畫面惹人無限遐想。

不過似乎是天氣寒冷，貝莉莓把睡姿轉換回正躺後，又順手把毛毯拉回蓋住大腿，只留下兩截小腿，儘管貝莉莓把全身包得密不透風，但她的甜美睡姿照樣吸引忠實網友在線上觀看，可見貝莉莓的魅力實在超強大。

巧合的是，貝莉莓今天早上也在直播平台開「睡播」，貝莉莓還寫下：「睡到爽」，畫面中，熟睡的貝莉莓一下露出美腿、一下又用棉被把自己包緊緊，而貝莉莓的愛貓還不時會在鏡頭前走動，仍吸引網友上線觀看，還紛紛留言討論。