競速滑冰選手黃郁婷日前身穿大陸隊服練習影片，引發熱議，新北市長侯友宜4日受訪表示，國人無論你身在何處，捍衛中華民國，愛國的心永遠不變。

我國競速滑冰選手黃郁婷日前在社群軟體張貼穿著大陸隊服訓練的影片，遭到各界熱議，黃事後解釋因和大陸選手感情甚好，才會穿上對方送她的大陸隊服。