黃郁婷穿大陸隊服 侯友宜：無論身在何處國人愛國心永不變 10:122022/02/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 競速滑冰選手黃郁婷日前身穿大陸隊服練習影片，引發熱議。（摘自黃郁婷臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 競速滑冰選手黃郁婷日前身穿大陸隊服練習影片，引發熱議，新北市長侯友宜4日受訪表示，國人無論你身在何處，捍衛中華民國，愛國的心永遠不變。 我國競速滑冰選手黃郁婷日前在社群軟體張貼穿著大陸隊服訓練的影片，遭到各界熱議，黃事後解釋因和大陸選手感情甚好，才會穿上對方送她的大陸隊服。 聯邦議員敦促美國奧會 捍衛北京冬奧期間敢言選手 蔡英文動手幫盆栽換盆 呼籲國人相挺花卉產業 #大陸隊 #黃郁婷 #國人 #競速滑冰 #選手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍慈航聞聲救苦 全力守護國人 10:502022/01/31 政治 冬奧開閉幕去不去一波三折 林濁水嘆：總統加油了 22:062022/02/03 政治 雪橇選手林欣蓉：期待參加冬奧開幕式 爭取最好表現 21:312022/02/02 兩岸 新春虎年到 韓國老虎相關地名多達389個 12:172022/01/31 國際 中市績優運動選手培訓獎助金3800萬 運動局：除夕前全數撥付 09:232022/01/31 體育 傳部分選手將杯葛北京冬奧開幕式 美表態支持 07:022022/02/03 國際 烏克蘭體育部籲自家選手 北京冬奧避開俄運動員 09:012022/02/03 國際 社評／冬奧若良性互動 兩岸更應互信 04:102022/01/30 焦點新聞 譚再利快評》蔡總統也過中國年 09:192022/02/01 快評 大轉折 中華台北將出席冬奧開閉幕 04:102022/02/02 焦點要聞 台灣雪橇選手林欣蓉 期待開幕走進鳥巢 04:102022/02/03 焦點要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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