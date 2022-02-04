Meta（原臉書）股價暴跌26% ，終結美股連4連漲，而科技股再度慘遭血洗，那斯達克與費半指數指數重挫3.7%~ 4.5%不等，影響所及，台積電ADR再度重挫3.47%至119美元，距台股封關收在123美元，仍下跌2.6%，下周一（7日）台股開盤是否反應過年這段期間美股走勢，就看今晚台積電ADR能否奮力一搏。至台北時間周五（4日）上午10點，那斯達克 100 期貨盤後上漲1.5%，而台積電ADR盤後也上漲1.7%至121.87美元。

Meta股價慘崩26.4%，市值蒸發約 2000億美元，創美股史上單日市值最大跌幅，主因來自於蘋果隱私權調整，加上面臨TikTok和YouTube等影音平台的壓力，預期Meta未來一季的營收營運前景疲弱。

Meta史無前例慘殺，震撼整個美股市場，主要是多數投資人持有該公司股票，在市場賣壓湧現下，波及美股四大指數全面重挫。

美股道瓊指數下跌 518點（或 1.45%），收在35111點；那斯達克指數下跌 538 點（或 3.74%），收 13878點；標普 500 指數下跌 111點（或 2.44%），收 4477 點；費城半導體指數下跌 164點（或 4.58%），收在3432點。

Meta暴跌 26.4%，拖累其他科技四天王同樣被擊潰，亞馬遜重挫7.81%；Alphabet（GOOGL母公司）與微軟分別下跌 3.32%、3.9%；蘋果挫跌 1.67%。

費半成分股也成為殺盤重心，德州儀器狂殺6.52%；輝達（NVIDIA）大跌 5.13%；高通重摔4.84%；英特爾下跌 2.48%；超微（AMD）下跌 2.18%。

而台股ADR無一倖免，聯電 ADR下跌3.06%；台積電 ADR也重挫3.47%至119.84美元，距1月26日台股封關收在123.08美元，仍有2.6%跌幅，下周一台股能否開紅盤，就看今晚台積電ADR是否逆轉頹勢。

由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以 1月28日新台幣匯市收盤價27.828元計算，台積電 ADR收在119.84美元，相當台股台積電每股666.78元。