最近出版新書的歐克利（Charles Oakley）成功製造一些話題，他球員時代以凶猛聞名，即使是「惡漢」巴克利（Charles Barkley）、「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）他都不放在眼裡。歐克利在他的自傳《The Last Enforcer》嘲笑巴克利在聯盟人緣欠佳，羅德曼是個軟弱的人。

傳言歐克利曾在1998年（聯盟封館的時候）打了巴克利一拳，不過歐克利在書中澄清他不是用拳頭，而是狠狠掌摑了巴克利一頓。「他的話太多了，光說不練，就和現在他的TNT節目一樣。他當時講到尼克隊，就算我們沒拿冠軍，他也不可以這樣講我的球隊，我告訴他，下次我看到他就要給他好看。」

另一次是著名的牛排館事件，羅德曼在歐克利的高級牛排館胡鬧，他居然直接偷別人餐盤裡的東西來吃，因為他覺得那樣很好玩。歐克利親自把羅德曼攆出餐館並予以嚴厲警告。從此羅德曼只要遇到歐克利就遠遠躲開，歐克利說：「丹尼斯（羅德曼）很會搶籃板，但他很軟。」

歐克利最喜歡罵的仍是巴克利，他的書中提及巴克利超過100次，歐克利對GQ雜誌說：「就像巴克利現在批評聯盟的年輕人一樣，他每晚都批評他們。既然如此，憑什麼別人就不能批評巴克利？他球員時代是個混蛋，沒有團隊精神，眼中只有他自己。」

Enforcer是俗稱那些專門出頭保護隊友、特別勇猛的硬漢球員，歐克利的書名就是「最後的Enforcer」。他一生都是個硬漢，據他所說，菜鳥時期他只幫人綁過一次鞋帶，然後就再沒有老鳥敢使喚他了。