台灣燈會在高雄結合農業，創造奇幻花園。（高巿府觀光局提供）

台灣燈會在高雄結合農業，創造奇幻花園。（高巿府觀光局提供）

2022台灣燈會在高雄展現惜光愛物與自然共生的概念，結合農業創作，將花藝、豌豆及仿生花納入燈飾創作，打造奇幻燈會花園，到衛武營不只賞燈，還可以見到作品的生命力，而且作品隨著生長周期，還會有不同風貌。

高巿府觀光局指出，《菊花夜行軍 100米花廊光譜》以超過百米長的菊花，透過光照菊呈現燈海，於園區內蜿蜒流向湖畔的路徑，恰似一條農業人文記憶的月光流域。民眾每天來都可以看到菊花「農作生命循環」的生命力。

《逐光山雲間–豌豆燈海迷宮》策展人張麗娜將幻化來自豌豆魔法故事與記憶，構築一座結合動態竹光12米生態夢的方田。藉由光照設計延長豌豆日照時間，讓冬天的高雄也能培育鮮綠爽脆的豌豆，是燈飾與農作的特殊體驗。

《仿生機械：沉睡森林》透過仿生花的作品呼籲重視自然生態，使用回收再利用的廢棄鐵料，經由太陽能板發光等設計，表現出循環經濟與能源議題，也喚起對生態自然的尊重，展現實作與土地的對話，還有生命循環的體驗。