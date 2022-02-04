臉書母公司Meta財報不佳，周四(3日)股價暴跌26.4%，拖累美股4大指數全面收黑，以科技股為主的那斯達克指數重挫3.74%，費城半導體指數崩跌4.58%，臉書表示，蘋果的隱私權設定變更、通貨膨脹以及對手的競爭加劇，都使財報令人失望，其中，不僅通膨會影響廣告商支出，蘋果去年開始限制廣告追蹤，將使Meta今年的收益損失約100億美元，為什麼這項變更會造成這麼大的影響？

根據《雅虎財經》報導指出，Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)表示，Apple的應用程序追蹤透明度功能(App Tracking Transparency，ATT)將在今年從Meta收益中削減100億美元，到底ATT是什麼，為什麼會對最大的社交網絡產生如此巨大的影響呢？

什麼是應用程序追蹤透明度？報導表示，在iOS和iPadOS設備具有所謂的廣告商識別軟件追蹤器(IDFA)，允許廣告商在不獲取個人信息的情況下跨應用程序和網絡追蹤使用者的活動，這對廣告商很重要，因為它允許廣告商發送有針對性的廣告，並確定他們的廣告活動的成功程度，例如使用者正在查看與寵物相關的網站，IDFA可以幫助廣告商成功發送與寵物食品或玩具相關的廣告。

蘋果過去幾年一直推動隱私作為其產品線的一部分，蘋果新隱私政策App追蹤透明度推出後，當用戶打開一個App時，會有一個彈出窗口，詢問是否希望該App追蹤他們的數據，當用戶選擇不被追蹤時，IDFA技術將變得無用武之地，廣告商無法精準投放廣告，尤其Meta的絕大部分收入來自廣告，如果廣告商無法透過廣告定位特定的人口統計數據或無法正確衡量這些廣告效果，就會轉向其他可以滿足他們廣告需求的地方。

外媒報導，除了蘋果的隱私權設定變更外，Meta多年來的用戶成長也有顯著放緩，臉書第4季僅新增200萬月活躍用戶，與上季相比幾乎沒有變化。