北京冬奧開幕式今晚8點將在鳥巢國家體育館登場，獲邀入場觀看開幕式的媒體記者和一般觀眾，必須遵守高規格的安檢要求，除了從1月26日起每天早晚2次回報體溫紀錄，開幕前48小時內驗2次核酸，完成接種2針新冠疫苗，最好還打了加強針。今天進場時，還要注意不能攜帶違禁品，行動電源依照航空登機要求，不能超過2個。

雖然開幕式於晚間8點登場，但出席的記者和民眾必須提早在中午12點半集合，測體溫、安檢、領取N95口罩，並換乘「乾淨車輛」，在車上吃餐盒。鳥巢內禁止飲食，只能在指定的飲水點喝水。如果想購買紀念品，可攜帶少量現金和visa卡付款。

活動晚間10點結束後，回到市區可能已是午夜12點。根據天氣預報，今日最低溫低至攝氏零下8度，白天還在0度上下徘徊，傍晚5點後，氣溫就會一路溜滑梯下降。而鳥巢沒有屋頂，等於現場所有的運動員、演員和觀眾，都處於戶外的嚴寒當中。國台辦工作人員最近一周不斷提醒台媒記者帶足保暖衣物、暖暖包，「能穿多厚就穿多厚！」

為了帶給全球觀眾最大的驚喜，主辦單位對節目內容保密到家，事先提醒受邀嘉賓，活動開始前不能把入場票證和請柬發到網上，「提前傳播出去會被追究相關責任」，「嚴格履行保密義務，在官方正式報導前，不得以任何方式向任何人提供、洩露涉及活動的任何訊息。」

由於奧運轉播有版權限制，現場觀眾只能攜帶家庭手持的、小型手持的錄影設備，禁止攜帶媒體專用設備、不能帶專業的鏡頭、不能帶相機包，單反相機、微單相機均不能攜帶。

禁止攜帶入場的物品清單，洋洋灑灑共2大類22種。其一是「禁帶物品」，包括：槍支、彈藥、爆炸物；弩、匕首、仿真槍等管制器具；煙花爆竹、汽油、酒精等易燃、易爆危險物品；劇毒、腐蝕性及放射性等化學危險品；有害生物製劑、傳染病病原體等危險物質；海洛因、可卡因、大麻、冰毒等各類毒品；未經授權的橫幅和標語；遙控類玩具、小型航空器；動物（導盲大除外）等9種。

其二是「限帶物品」，包括：各類刀具；各類食品、飲料以及打火機等火種；可能干擾或影響活動順利進行的物品，包括口哨、喇叭、鼓等樂器和雷射裝置、擴音設備、無線電干擾等設備；自拍桿、尖銳物等容易造成人身傷害的物品等13種。

原先主辦單位禁止觀眾入場時攜帶行動電源，但考慮到觀眾在戶外的時間長達12小時，加上冬季戶外的低溫會加速手機電力耗損，昨天臨時放寬限制，「比照航空登機規定，額定能量介於100Wh至160Wh之間，數量上每人不得攜帶超過2個。」