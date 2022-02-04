新北燈會今天晚上點燈，新北市長侯友宜4日前往三重客運五股站場視察防疫清消時表示，新北燈會以防疫最大優先，取消美食區，並利用監視系統掌控人潮，所有實聯制、口罩防疫都要落實，讓燈會順利平安舉行。

侯友宜說，今天大年初四，特別來謝謝公車業者好朋友，他們過年這段時間不但把防疫做得落實，第三劑疫苗施打率也很高，初四後許多中南部鄉親都會回來新北，大眾運輸一定要落實執行防疫。

侯友宜說，春節期間最重要防疫重點就是要在人潮聚集處不斷提醒把防疫做好，各區區長過年期間也沒有休息，唯有落實防疫保護好自己，疫情就能夠守住。

對昨日中央判定新北一例改列其他縣市個案，侯友宜說，跟新北有關的都會採取精準疫調，做好全力防堵，不會因改列其他縣市就疏忽，每個個案都會採平寧計畫擴大匡列、居家隔離，尊重中央判定，新北目前雖僅有零星個案，但要戒慎恐懼、小心翼翼。