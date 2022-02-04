農曆正月初四為接神日，又稱迎神日，當日需將灶君、值年太歲星君等諸神請回人間，因此必須虔誠祭拜。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師對此提醒，今年初四又逢立春，因此有「15大禁忌」要小心，否則在新的一年恐倒楣一整年，其中就包含出遠門、不能在廚房爭吵等。

1.灶王爺在初四時會來查戶口，因此建議民眾不要出遠門。

2.灶神為廚房之神，主要掌管廚房和飲食，民眾千萬不要在廚房更衣，對灶神大不敬。

3.情侶與夫妻不宜在「廚房壁咚」，若觸犯容易影響感情。

4.不要在廚房爭吵或罵小孩，以免惹得灶神星君生氣，不願幫忙加持好運。

5.爐灶上不要堆放雜物或剩菜剩飯，一定要整理乾淨，並誠心禱告灶神給予一家平安。

6.民眾初四最好不要使用針線補衣物，因為縫補象徵「補破洞」，有新的一年需一直補洞的意思，再者針有煞氣，因此年節應避免使用。

7.迎財日不宜自私小氣，可以將拜完的供品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜更多金銀財寶。

除此之外，由於今年大年初四又逢立春，小孟老師也提醒，立春代表新一年的開始，許多人會祈求招好運，為未來的日子帶來財氣，另外，也有8項禁忌要注意。

1.出嫁女子最好別回娘家

不能將婆家春天的運氣帶回娘家，再者，立春乃一年剛開始最重要的一天，又逢初四接神日，因此應該待在婆家幫忙，而且春歸娘家又一春，有要再嫁人的意思。

2.不要搬家

立春是新舊能量的交接之日，因此不可以搬家，以免破壞能量，而且一年正剛開始，搬家就代表動盪，有為未來日子帶來不穩定的意思。

3.不可與人發生爭執

這會使立春的好運被破壞，而且會延續一整年，所以凡事盡量以和為貴。

4.不理髮

古時認為，頭髮就如同大地的草木，在草木正要萌芽時，若將它剪去，就可能影響生長，因此不應該在立春萌芽之日，剪斷其生機。

5.不看病

古時覺得立春是好節日，若在這時看病，容易觸霉頭，導致未來一整年都沒有好運氣。

6.不要躺著

立春也就是春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升，因此要養成活動筋骨的習慣，能夠促進血液循環，保持身體的健康。

7.不可劇烈運動

立春是一年的開始，也是開始養生的時刻，若從事過於激烈的運動，就可能損耗陽氣，對養生不利，因此選擇較緩和的運動即可。

8.不要沉迷遊戲

一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，而不懂得為新的一年來打拚，這樣是沒有辦法成就大事業的。