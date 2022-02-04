新港奉天宮董事長何達煌（左）抽出今年的國運籤「乙未籤」。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉奉天宮今天（大年初四）上午舉行接神、抽公籤儀式，奉天宮董事長何達煌擲出的國運籤是第10首乙未籤，何達煌表示，這支籤一般解讀為中下籤，雖努力有開花，但有一半最後沒結果，提醒民眾要注意防疫。

籤詩內容「花開結子一半枯，可惜今年汝虛度，漸漸日落西山去，勸君不用向前途」被解讀為中下籤，何達煌表示，這首籤詩屬中下籤，意味著努力雖有開花，但有一半沒有結果，媽祖肯定大家防疫的努力，但今年建議保守作法、腳踏實地，以免徒勞無功，大家團結讓疫情能日趨平穩。

奉天宮解籤人員指出，這首籤詩對應疫情是狀況還不明朗，上半年有一半時間會虛度，對應人口籤抽到的「辛巳籤」來看，下半年狀況會稍微轉好。

奉天宮4日上午由董事長何達煌率領董監事、信眾一同焚香恭迎開臺媽祖及列聖尊神返抵人間，完成接神儀式後，由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，何達煌擲筊抽出國運籤後，陸續由董監事擲筊抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等，並將公籤張貼在廟口，提供民眾參考。