國民黨立委蔣萬安昨（3日）接受資深媒體人黃暐瀚的專訪，被問到若未來做出的「政治選擇」，可能會因蔣家的背景而受到攻擊，將會秉持怎樣的態度？蔣萬安表示，他和前總統蔣經國最重要的連結，就是他的名字「萬安」。

對於「萬安」的由來，蔣萬安表示，自己後來得知，當時是蔣經國輾轉透過王昇將軍告知說，希望他的名字能取名「萬安」，主要是不要忘記江西萬安縣，因為蔣經國曾在江西服務過，知道萬安縣這地方非常窮困，因而希望透過「萬安」這個名字，讓他永遠不忘本。

蔣萬安稱，知道自己的名字和蔣經國有這樣的一個連結，對他來講感觸很深，因為很多人不知道，其實自己從來沒有見過蔣經國，包括父親蔣孝嚴也是，這當然有當時的歷史背景存在。

蔣萬安回憶，記得蔣孝嚴曾跟他說過，有次蔣經國出席國慶酒會，那時蔣孝嚴正好在外交部服務，也出席那場酒會，見到蔣經國只能遠遠看著，儘管兩人四目交接，但也無法多談什麼，他相信「父親當時是非常克制自己的情緒，我覺得周遭人大家也知道，但是不方便，我想在那個年代也只能這樣」。