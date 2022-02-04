北京冬奧開幕式大幕今晚即將開啟，被譽為「世上最會玩火」的男人、煙火設計師蔡國強，今晚將帶給全球觀眾怎樣的煙火奇觀？

北京2008年奧運會開幕式當晚，天空中的煙花大腳印，被外界解讀成「人類從歷史走向未來的足跡」，至今令人印象深刻。2022年北京冬奧視覺藝術總設計蔡國強，再次與導演張藝謀搭檔，用獨具匠心的煙花為開幕式增光添彩。

蔡國強接受大陸央視記者專訪時表示，在簡約、安全、精彩的創作原則下，這次煙花的燃放總量不到08年奧運會的10％。目前在國家體育場鳥巢外圍幾百公尺的煙花陣地已經就緒，蔡國強和他的團隊每天都在這裡忙碌，為開幕式煙花燃放，做精密的準備工作。

「開幕式放煙花，全世界都在放，什麼是你們獨一無二的？」蔡國強說，「煙花基本上都是屬於五彩繽紛的，每一次放煙花的時候，恨不得把所有的品種都用上、各種顏色都用上。」

蔡國強透露，「這一次就是冬奧的主題，所以基本上大家會看整個開幕式的煙花，除了個別是綠色的以外，全都是銀白色的。三次畫卷一般的天空全是銀色的北國風光，這個我感到挺吸引我自己。如果自己都不想看到，再給人看也沒啥意思。」