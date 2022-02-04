美國今天表示，已對多名「在境外嚴重反異議人士活動」的白俄羅斯人祭出簽證限制措施，原因是他們先前企圖迫使在日本參加東京奧運的田徑女將齊瑪諾斯卡雅返國。

路透社報導，齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）去年在東京奧運期間聲稱因公開抱怨國家隊教練而被逼回國。她拒絕登機，之後以擔憂人身安全為由向波蘭尋求庇護。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「我方力挺齊瑪諾斯卡雅女士和其他所有遭遇此國政權企圖消滅批評聲音的人士。」

近來俄羅斯和美國因烏克蘭議題關係緊張，北大西洋公約組織（NATO）認為，近日進入鄰國白俄羅斯的俄軍有重大行動。

白俄羅斯去年5月23日以有炸彈威脅為由派戰鬥機升空，迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降白俄首都明斯克，隨後逮捕搭機的白俄異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。美國司法部今年1月宣布依劫機罪起訴4名白俄官員。

白俄羅斯先前表示一切行為合法，符合所有國際規範，並指控西方國家企圖利用此事詆毀白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

布林肯今天呼籲白俄羅斯「立即釋放所有政治犯，並與民主反對派和公民社會在受到協助下進行真誠對話」。