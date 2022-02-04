農曆春節期間，電視、視訊或社群網路等節目，經常露出各種食品、保健食品廣告，行政院食安辦公室提醒，恐隱藏誇大不實的「膨風」陷阱，提醒民眾觀看時，務必「停、看、聽」，多加留意辨別。

新春期間家人團聚，是家戶觀賞節目及使用社群網路的高峰期，不少人會透過電視、社群軟體等管道，接受到食品或保健食品資訊，面對眼花撩亂的各式廣告，食安辦公室提醒務必「停、看、聽」以避免上當受騙。

食安辦指出，「停」—冷靜思考自身是否確有需求，以及此產品對健康是否有幫助；「看」—閱讀產品包裝標示上的相關資訊；「聽」—請教醫師或營養師等專業人員建議，才能正確選購食用真正對自身狀況有助益的產品。

食安辦表示，民眾切勿輕信誇大不實的廣告，並請多加利用食藥署「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」（ http：／／pmds.fda.gov.tw／illegalad／ ）及「食藥膨風廣告專區」（ http：／／www.fda.gov.tw／TC／news.aspx？cid=5085 ）查詢，以護自身消費權益及健康安全。

另外，受疫情影響，民眾網購需求大，春節期間，社群媒體大量露出年貨販售廣告，民眾透過社群媒體收看廣告或直播方式，只要點擊手機頁面，即能購得商品。這種購物方式看似迅速便利，實則潛藏高度風險。行政院消費者保護處特別提醒民眾進行網購時，應慎選電商平台，切勿輕信來路不明的社群媒體廣告。

行政院消保處指出，據統計去年各縣市政府受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，多數是透過社群媒體下單而出現糾紛。

消保處表示，凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、網址拼音奇特、出現陌生用語、未提供實體聯絡電話及地址等情況，下單前應上網搜尋賣場評價，避免上當。

消保處建議，民眾網購應以國內平台優先，因為處理跨境消費爭議實屬不易，宜盡量選擇國內知名或商譽良好的電商平台進行購物，並以第三方支付方式付款。同時，審慎看待社群媒體上的可疑網站或帳號，且使用安全軟體，保護自己的資訊設備及帳戶。