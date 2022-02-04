女星曾智希擁有一張精緻甜美瓜子臉以及性感身材，因此擄獲不少粉絲心，而她在夯本土劇《天之驕女》中飾演「高仁芯」一角，演技自然而生動，也相當受到肯定，又圈了一票婆媽粉，在工作之餘，曾智希經常透過社群分享生活，最近她po文透露春節前往露營，裸身泡溫泉照片曝光，讓人眼睛大吃冰淇淋。

本土劇女星曾智希原本是助理主持人，之後才轉戰戲劇圈，因留著俏麗短髮，早期被封為「小郭雪芙」，她也在圈內找到愛情，2017年她被媒體拍到和陳志強返家過夜，後來兩人大方認了戀情，曾智希表示因同公司加上工作安排越走越近，才會開始這段相差10多歲的戀情，兩人穩定交往，甚至盛傳男方已經求婚成功，只是他們身旁的朋友婚姻不順，小倆口於是有了共識，不必靠那紙證明，也能好好一起生活。

曾智希春節露營，裸身泡湯畫面養眼。(取材自曾智希IG)

適逢春節，曾智希也獲得難得的假期，趁機出門度假，她在IG限時動態po照，透露過年期間跑去露營，充分享受大自然，少不了滿足口腹之慾，享用了美味的烤肉大餐，除此之外，曾智希透露這段小旅行的一大亮點，是營區附設的溫泉設備。

難得到了有溫泉設備的地方，曾智希自然不能錯過，她也在IG分享多張辣照，只見照片中頂著短髮的她，開心裸身入水，在寒冷的天氣泡在熱呼呼的泉水中，露出白皙香肩，喊話：「太棒了，冷冷的天來露營泡溫泉」，而這些火辣的照片，曾智希表示不是男友拍的，而是「姊姊視角」，畫面可愛又性感，引發網友熱議。