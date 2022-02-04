台灣摩鐵文化盛行，許多飲食男女進行「人與人的連結」時，總把摩鐵列為首選。不過出門在外，有些事情還是要了解，一名櫃台服務人員大方分享「汽車旅館秘辛」，釣出不少老司機，直呼雷還真多！

一名宣稱自己在摩鐵工作的網友，上臉書社團「爆廢公社二館」表示，摩鐵雖然豪華、隱私度佳，價錢的CP值也不錯，但房間周轉率高、出入份子複雜，「你永遠不知道上一個房客是誰」，對於講究清潔的人來說，恐怕很容易踩到地雷。

原PO分享5大秘辛，提醒對摩鐵躍躍欲試者，最好先有心理準備。第一點就是別拿毛巾擦身體私密部位或擦臉，因為這些毛巾很可能被拿來擦地、擦車；房內的杯子和碗盤也是，沒洗乾淨恐殘留菸灰、檳榔渣，甚至違禁藥物。

看到特殊設備別坐上去拍照，原PO的理由是「你永遠不知道上面會有多少別人的子孫」；被子也要注意，若有內外兩層，通常外層如果沒有很髒，其實不太會更換。

帶妹子開房間通常休息2至3小時，時間沒到別太早退房，因櫃台禮貌地送客後，會在背後討論「蛤？他才待20分鐘嗎」、「這次比上次快」。通常老司機會建議，不趕時間的話，不妨好好睡一覺或泡個澡。

另外，要是有叫外送，原PO呼籲備註房號，「很多人叫外送，只告知摩鐵名卻沒說房號，外送員把東西送到了，我們也不知道是誰的。不過這一點秒被老司機吐槽，「在入口處就登記了，最好不知道哪一間啦」。