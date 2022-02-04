上(1)月22日是電影《情人》在法國上映30週年的日子，影星梁家輝曾因此片被譽為「亞洲最性感的屁股」，他與英國女星珍瑪琪（Jane March）的激情戲，至今還被拿來討論，被認為是更勝《色，戒》的演出。梁家輝大年初一(2月1日)迎來他的64歲生日，他與家人在大陸過年，並在合照中緊摟著妻子，與兩個漂亮長腿女兒一家和樂融融，令網友看了好生欣羨。

梁家輝大年初一(2月1日)迎來他的64歲生日，他的女兒梁靜曦在社群平台上曬出一組過年團圓照，寫道：「今天是天下最帥、最有型、最好、最棒的爸爸的生日！愛你Daddy！」，一家甜蜜曬幸福引發網友關注。畫面中梁家輝和家人們似乎在大陸過年，在某廣場上合影時，他緊緊摟著妻子的肩膀，夫妻倆結婚多年依然恩愛如初，感情好到令人羨慕。梁家輝身邊還有孩子陪伴，滿臉都是幸福的笑容。

梁家輝的女兒曬過年團圓照，並祝最愛的爸爸生日快樂。（圖／截取自微博）

梁家輝緊摟著妻子，身邊還有孩子陪伴，滿臉都是幸福（圖／截取自微博）

梁家輝雖然是64歲的人了，他的眉眼間也有了許多皺紋，膚色略顯暗沉，但是依然是滿頭黑髮，精神狀態也非常好，不像是60幾歲的人。梁家輝最近似乎瘦了不少，腹部平坦沒有發福的痕跡，身材保持得相當好。梁家輝近幾年放慢了事業腳步，較少出現在大眾的眼前，但是他過去塑造的經典形相仍一直留在觀眾心中。

梁家輝兩個女兒做出親吻的姿勢，嘟嘴的模樣十分可愛（圖／截取自微博）

梁家輝和兩個女兒的關係也非常好，孩子們都繼承了父母的優良基因，大長腿十分搶鏡。兩個女兒依偎在父親身邊，做出親吻的姿勢，嘟嘟嘴的模樣十分可愛，姊妹倆顏值也頗高。梁家輝有幸福的家庭，並且他的事業也很成功，生活過得十分愜意。他坐在庭院裡逗狗的樣子，看上去十分開心，女兒則是在一旁記錄下這溫馨的畫面，一家人其樂融融。

梁家輝坐在庭院裡逗狗的樣子，看上去十分開心。（圖／截取自微博）

雖然梁家輝是影帝級別的人物，但是他在私下完全沒有明星架子，還在街頭吃糖葫蘆一點也不顧形象，妻子則在一旁看著，畫面很有愛。看到這篇幸福貼文的粉絲們，也都欣羨他們一家生活幸福美滿，並祝福梁家輝身體健康萬事如意。