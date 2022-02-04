台北市長柯文哲認為高端疫苗沒有科學根據，接種高端的副總統賴清德出訪返台，隔離期間不斷傳出接觸過的人確診，令外界擔心，柯文哲4日表示，打高端不見得沒有保護作用，因為密醫不見得醫學、醫術比拿到醫師執照的能力差，問題是密醫上法庭就是一定必敗。

柯文哲日前接受廣播專訪，節目中特別提到高端，好奇正副總統的醫療召集人是誰，認為第3劑科學證據不足，但北市聯合醫院副總院長璩大成認為高端的中和抗體效果是好的。

柯文哲今視察東區地下街接種站時表示，醫學論文接到以後要經過同儕審查，編輯委員會通過才會正式上網，不過因為過程長達半年以上，所以可能有收到論文也許還沒做最後確認就先上網，況且論文不知道是否為國際認可的雜誌。

他指出，高端有測過打第3劑的抗體，但抗體和保護作用本來就沒有絕對關係，不想再批評，不敢說高端沒效，就是沒有國際認證的疫苗，賴清德透過外交泡泡出訪，不然到國外去必須要接種國際認證的疫苗，現在美國也不管了，但要去有管制的國家就有問題。

柯文哲強調，打第1、2劑高端都沒有科學根據了，還打第3劑？算了，反正也只有幾10萬人施打，每個人有每個人的看法，但基於醫學倫理與科學，他不贊成接種高端。