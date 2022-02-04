國民黨立委李貴敏曾在節目中分享年節應景傳統小吃。（圖／取自李貴敏臉書）

近期恰逢農曆春節，政治人物也應景分享年節活動。國民黨立委李貴敏表示，連假期間她規畫了「大稻埕散步行程」，因為當地保留了最豐富的老台北歷史建築與飲食文化，能感受到100年前的台北東區樣貌，堪稱文青必去的台北時光長廊；其中「金包銀」與「麥芽蒸蛋」這兩道傳統小吃，尤其特別、讓人充滿好奇心。李的遊記獲得大批網友按讚，認為相當有趣。

李貴敏3日在臉書發文表示，春節假期剩不到一半，建議大家趕緊規畫出遊踏青。像她就特別前往大稻埕散步，感受當地豐富的建築風貌，包括巴洛克風格建築群、傳統閩南平房、紅磚洋樓，另外各種小吃也兼容各色文化，令人心嚮往之，其中更不乏值得一去再去的百年排隊名店。

李貴敏指出，在各色小吃中，「金包銀」與「麥芽蒸蛋」引發最多人的好奇，很多人都問她那是什麼？但其實這兩道都是閩南傳統小吃，食材非常簡單，只是現在市面上不容易看到。金包銀，過去常做成類似包子外形販售，有點像水晶餃；麥芽蒸蛋則更有意思，利用麥芽糖與雞蛋用小火混合並蒸煮而成，帶有蛋香及麥芽甜味，甜而不膩。

此文獲得超過1400個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「很有趣的分享」、「不說我也不知道這兩道菜是什麼」、「謝謝貴敏委員推薦，好讚的美食」、「大稻埕、大同區都是我們中小學時候的共同回憶！」「很有感覺的大稻埕、台北城、迪化街」、「過年去好好感受一下老台北風華，很讚」。