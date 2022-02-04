確診者在新竹縣的足跡。（新竹縣政府提供）

桃園市3日公布的確診者案19042，自大陸返台、解除隔離後回家才確診，由於其家人均確診，其弟案19075、兒子案19053、女兒案19054具有新竹縣的公共場所足跡史，新竹縣政府完成消毒，並匡列接觸者125人，並為其中60人採檢。

新竹縣衛生局指出，案19075曾於1月29日下午1時至4時30分、1月30日下午1時至5時，前往湖口鄉中興街上的健康麻將快樂打麻將會館，1月31日上午10時至11時曾到湖口鄉民生街的藍天洗衣坊。其中麻將會館配合防疫措施停業至2月13日。

另外，案19053、案19054則在1月28日上午8時至下午6時30分在新豐鄉忠孝路的弋果美語忠孝分部安親班，以上三處足跡環境已由環保局人員完成清潔消毒。

新竹縣衛生局疫調人員3日獲報後，在麻將會館匡列37人，其中14人須居家隔離、自主健康管理18人和自我健康監測5人。美語安親班則匡列88人，分別為師生28人自主健康管理和60人自我健康監測。

衛生局呼籲，民眾若有與確診個案足跡重疊者，可於2月4、5日2天內至新竹縣仁慈醫院急診進行公費PCR採檢，請攜帶健保卡前往，若已出現呼吸道症狀，請立刻撥打防疫專線03-5511287安排就醫採檢。