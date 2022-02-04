警方查扣李嫌的犯案工具。（翻攝畫面）

警方查扣李嫌租屋處的毒品。（翻攝畫面）

毒蟲缺錢過年 淡水連犯2件住宅竊盜

50歲李姓男子去年12月在新北市淡水區犯下2件住宅竊盜案，共得手7萬元贓款，淡水警分局獲報日前循線逮捕歸案，李嫌一度狡辯否認，見警方出示監視器畫面才坦承，辯稱「因沒錢過年才會犯案！」警訊後依加重竊盜及《違反毒品危害防制條例》移送士林地檢署偵辦。

警方調查，李嫌居住在北市，無正當職業，平日遊手好閒，年關將近缺錢花用，竟把歪腦筋動到無地緣關係的淡水，去年12月16日及24日趁著白天住戶出門工作不在家，利用自製螺絲起子等工具破壞門鎖，進入中正路的康姓及沙崙路的李姓民眾住家行竊。

李嫌分別得手6萬元及1萬元，犯案行徑大膽狡猾，為了躲避監視器的追查，先搭乘公車到離犯案地點約1至2公里處，再挑小巷弄步行繞路，沿路隨機找住家按電鈴或是敲門，如果無人應門就成了他下手的目標，犯案後再搭乘計程車離開淡水，增加警方的查緝難度。

警方調閱監視器鎖定李嫌，1月11日晚間11時許發現他騎車出現在清水街上，立即通報警網上前攔查拘提，並在隨身背包查獲犯案工具，另外也在租屋處查獲二級毒品。

李嫌落網後矢口否認偷竊，直到員警出示監視器影像畫面，他才坦承犯行，供稱因為即將過年沒錢，只好鋌而走險，想說利用不斷更換交通工具製造斷點，躲避警方追緝，卻不到1個月就被逮獲，全案依加重竊盜及毒品罪嫌移送法辦。

淡水警分局表示，春節期間，宵小伺機蠢蠢欲動，警方有提供「舉家外出住居安全維護」服務，民眾可以撥打110，或到鄰近派出所提出申請，警方會加強巡守，讓民眾無後顧之憂，安心出門好過年。

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