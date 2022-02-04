雙北疫情年後不會爆炸？ 柯文哲揭2月底微解封條件

雙北市疫情目前穩定，外界好奇春節後可否繼續維持，台北市長柯文哲4日表示，台灣疫苗覆蓋率很高，就算有確診者也傳不太開，台灣目前已有相當程度群體免疫，他主張打滿3劑就慢慢解封、微解封，這是最安全的策略，若疫苗足夠，北市每周可打25萬劑，2月底就要慢慢思考怎麼慢慢解封。

柯文哲今早視察東區地下街接種站，面對雙北疫情，他指出，敵情不明，但這個病大概有超過一半是沒有症狀或症狀很輕，現在的戰術是有症狀的民眾去醫院看診，做PCR就攔下來，找到1個確診者就開始匡列。

他分析，台灣疫苗覆蓋率很高，就算有確診者也傳不太開，目前沒有很明顯擴散，所以台灣目前已有相當程度群體免疫，仍主張打滿3劑就慢慢解封、微解封，這是最安全的策略。

至於何時可解封，柯文哲說，有時候是雙向的，先前說台北市有10％的人沒打疫苗，其實不只，戶籍人口是20％，台北市流動人口太多了，只看流動人口是10％沒有接種，但戶籍人口是20％。

柯文哲強調，開始微解封慢慢解，環境變得愈來愈危險，逼迫本來不想打的人去接種，有打的人比較不怕，打到一定程度後就微解封，再透過市政宣傳，才有辦法把疫苗覆蓋率拉高，台灣人的文化就是「皮皮的」，沒事都不來打，一有風吹草動趕快打，一個程度上政府太保護人民，慢慢微解封，壓力就可逼迫本來不打的人去打。

他說，解封有SOP都很清楚，最近北市還要求電影院裡不准吃東西，下周起每周北市可以接種25萬劑，疫苗夠的話，2月底就要慢慢思考怎麼慢慢解封。

疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎認為群體免疫理論是錯的，柯文哲回應，要看標準是什麼，如果是不感染，當然沒辦法，但可以做到感染但症狀不重，這也算是群體免疫。