交通部長王國材初四上午前往高公局北區行控中心視察。（交通部提供／陳祐誠傳真）

春節連假進入後半段，許多人提前收心北返，國道昨日已出現北返車潮，今日預估將達高峰，交通部高速公路局表示，今有9條易壅塞路段需要提防，其中多條路段很可能塞到凌晨。

交通部長王國材上午前往高公局北區行控中心視察，他說自己小年夜從台北開車回高雄，初三清晨6點再從高雄開回台北，並親自測試了1968 App旅行時間預測，系統計算他需要花4小時10分鐘，與他實際開車時間幾乎吻合。

王國材表示，1968 App是高公局花了許多心力，與中華電信合作、分析大數據，整合歷年資料、天候因素、車輛進入匝道的時間等，得出精準時間，建議用路人上路前可以善用。他也說，以往高公局呼籲民眾北返要選上午出發，經過討論，應該建議「早上8點前出發」更為精確。

高公局表示，昨日路況除國5北向頭城至石碇路段於今日凌晨1時後逐漸紓解外，其餘路段於晚間11時後大致順暢。今日0至5時國道交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日的2.6倍，預估全日交通量為138百萬車公里。

高公局預估，今日益壅塞路段有國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統。

其中國1苗栗至湖口可能塞到凌晨2時，國3大山至香山、國5宜蘭至坪林則可能塞到凌晨3時。

公路總局指出，預估今日出遊返程及返回工作地車潮湧現，易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，例如北部台65線國3土城交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及宜蘭台9線往國5頭城交流道等路段。

旅遊觀光景點周邊也有車潮，例如北部台2線東北角風景區、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、南部台26線墾丁路段，以及廟宇周邊道路包括台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府。