納豆腦出血開刀休養第十天 舅舅侯友宜喊話：相信朝好的方向走

41歲男星納豆(林郁智)上月24日驚傳腦出血，在醫師評估後進行了2次引流手術，手術過程一切順利，術後他續留醫院觀察，眾多家人、星友都公開發文為他祈福，外界非常關心他的狀況變化，最新消息指出，納豆已經拔管，恢復自主呼吸，正待甦醒。

納豆爆出腦出血，最初為免外界過度擔憂，經紀人僅稱納豆身體不適就醫，之後才發聲明證實他被診斷出腦壓過高且有出血症狀，所幸及早發現，並順利完成引流手術，無生命危險。

而術後被報導還未清醒的納豆，如今病況有了好消息，據《三立新聞網》報導，納豆復原狀況佳，生命跡象穩定，雖然沒清醒，但已經可以拔管並且摘除呼吸器，也恢復了自主呼吸，就等他甦醒過來，病情正在轉好，而求證納豆經紀人，對此事暫未有回應。

但之前經紀人曾透露，納豆術後狀況不錯，但因為是公眾人物，為求有空間與隱私，所以還暫時留在加護病房，雖先前有媒體報導他可能過完年就會轉普通病房，但為避免被打擾，因此目前轉病房的機會不大，但還看醫生及家人評估後再做決定。

據悉，納豆目前手上有5個節目，年前已緊急找好代班，年後最快開工日為下周2月8號錄《時尚玩家》，時間相對緊迫，若是找不到代班，會先播出存檔，而2月18號的《同學來了》也會視情況找代班，也可能暫由阿Ken、安心亞搭檔主持，一切以納豆的身體狀況為主。