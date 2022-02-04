台灣本土疫情持續延燒，再傳確診者足跡到訪新竹縣，新竹縣各衛生所4日陸續開始為民眾接種疫苗，湖口鄉衛生所上午開放莫德納疫苗隨到隨打，不少民眾冒雨排隊，隊伍甚至包圍衛生所、鄉公所近2圈，打氣超旺。

湖口鄉衛生所4日上午接種莫德納疫苗，由於傳出有確診者足跡到訪湖口鄉、新豐鄉，不少民眾冒雨排隊，有民眾透露，過年返家比較閒，剛好已到2劑接種完時間，就到離家近的衛生所打疫苗，「人很多」，還有民眾自備板凳排隊。

除了湖口鄉衛生所，新竹縣不少衛生所、醫院、診所也在4日提供疫苗接種服務，5、6日兩天也有診所開始為民眾接種疫苗。

新竹縣長楊文科提醒，民眾接種疫苗仍需戴口罩、勤消毒、維持社交安全距離，並務必攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），建議前往接種前可先電話預約，詳細資訊可至新竹縣衛生局網站查詢。衛生局也指出，接種疫苗仍是對抗新冠肺炎的有效防護，呼籲民眾在春節期間，仍務必遵守防疫規定、做好自身防護。