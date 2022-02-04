黃曉明、Angelababy（Baby、楊穎）在1月28日宣布離婚，雙方強調是和平分開、已辦好相關手續，並將共同撫養兒子「小海綿」，恢復單身的黃曉明和Baby今年春節各自過，Baby曬出甜美自拍賀年和滑雪影片，黃曉明則是和桌球選手的表妹陳夢一起過新年，黃曉明和陳夢大玩自拍，兩人都套上老虎耳朵的特效，兄妹都有高顏值引發網討論。

黃曉明有個奧運級的親戚，28歲的桌球選手陳夢是黃曉明的表妹，而近期適逢春節，黃曉明和陳夢就一起過新年，陳夢昨（3日）在微博曬出與黃曉明自拍照，並賀年寫下：「大年初三，和表哥黃曉明一起祝大家虎虎生風」，黃曉明事後也轉發、並發文：「跟表妹一起祝大家：所有好運都『虎』于你」。

照片中，黃曉明和陳夢大玩自拍，陳夢開心手在額頭旁比「耶」，兩人都套上老虎耳朵的特效，模樣超萌，照片還有「最可愛 敲開心」等應景文字，值得一提的是，44歲黃曉明雖然和陳夢相差16歲，不過保養有術的他皮膚白皙、零細紋，也吸引網直呼：「兄妹倆好棒，一個大滿貫影帝、一個奧運會冠軍」、「兄妹倆男帥女美」、「黃曉明好帥啊」。

黃曉明、Angelababy在年前官宣離婚，6年夫妻情正式畫下句點。（圖／取材自黃曉明工作室微博）

黃曉明、Angelababy在年前官宣離婚，恢復單身的黃曉明今年春節和表妹一起過，Angelababy則是在大年初一曬出賀年特效的自拍，黃曉明和Baby斷開夫妻情之後，兩人都各自展開新生活。