Footage of US helicopter destroyed during the operation on ISIS leader in NW Syria by @anadoluagency https://t.co/AkiKzp87QY pic.twitter.com/BNcdxtl3rt — Kasım İleri (@kasimileri_) February 3, 2022

美國對敘利亞西北發動大規模特戰行動，藉由直升機運送相關人員，剷除了極端組織伊斯蘭國（IS）首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）。

據《動力》（The Drive）網3日報導，五角大廈說，這場在敘利亞伊德利布（Idlib）省村莊阿特梅（Atme）附近的夜間突襲行動「成功」，沒有美國人傷亡。不過，過程中折損了1架MH-60特戰直升機。突襲行動在距離敘利亞西北部小村巴里沙（Barisha）僅15英里（約24公里）的地方進行，而ISIS前首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）當初就是在巴里沙被美軍鎖定攻擊。

美國總統拜登證實，他下令採取風險較大的特戰行動，而不是空襲，目的在於避免造成當地任何平民傷亡。當地目擊者說，美軍行動持續了約2小時。而美國官員和社群媒體說，美軍這次出動了美國陸軍第160特種作戰航空團的MH-60直升機，AH-64「阿帕契（Apache）」攻擊直昇機和無人機。

Our first pictures of the US helicopter that was destroyed in the operation that killed #ISIS leader Qurashi today in northern #Syria @AFPphoto pic.twitter.com/I5gYYQr4T4 — Jean-Marc Mojon (@mojobeirut) February 3, 2022

The first video from the outskirts of Atmeh (Idlib), where a US helicopter (UH-60/MH-60) was destroyed by an airstrike.

The cause of the US helicopter loss is a technical malfunction. pic.twitter.com/qOWnkc0HS4 — Mukhtar Magomedov (@Mukhtarr_MD) February 3, 2022

美突襲敘利亞ISIS首腦

突襲中，有兩、三架直升機降落附近的1棟3層樓建築，透過擴音器，要婦孺離開當地。而其中1架MH-60在執行任務時折損，社群媒體上出現了許多直升機殘骸的照片。五角大廈證實，這架直升機因技術問題迫降，後來由F-16戰機發射的彈藥，加上其他爆破裝置一起摧毀，不過直升機的某些部分仍完好無損。

拜登說，哈希米遭突襲時，身上穿著自殺炸彈背心，後來他自行引爆斃命，家人也因而喪生。事實上，ISIS前首腦巴格達迪也是引爆自殺炸彈背心身亡，當時還導致兩名孩童喪生。一位美國高層官員告訴CNN，剷除哈希米將對ISIS造成打擊，因為他幕後策畫了許多攻擊行動。