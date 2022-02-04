過年必買的刮刮樂面額款式眾多，讓不少人陷入選擇困難。對此，一名彩券行資深員工透露，刮刮樂最不推薦大家買100元，因為中獎機率超低；最推大家買面額500元的刮刮樂及過年限定的2000元刮刮樂，其中500元的刮刮樂要挑頭獎500萬的那款，目標是每本都會有一張的5000元，而2000元刮刮樂真的就是靠運氣玩。

一名女網友昨在Dcard上分享，她是彩券行的資深員工，工作7到8年左右，經歷過各種運動賽事及大小節日，而許多人過年愛買的刮刮樂，又分作100元、200元、300元、500元、1000元及過年才會出現的2000，原PO根據經驗整理出各面額刮刮樂的推薦指數：

►100元刮刮樂：最不推薦

面額100的刮刮樂中獎機率很低，頭獎為30萬元的中獎率約50至60％；50萬中獎率大概是40至50%；80萬中獎率則約為30至40%，其餘不是沒中就是只刮到100元。

►200元刮刮樂：60%推薦

面額200元的刮刮樂推薦買頭獎200萬元的，有些中獎率50％的則不推薦，因為不是回本就是沒中。不過，200的刮刮樂一本100張，但2000元獎項的一本大概只有1張、1000元獎約3至4張，不過200元刮刮樂勝在款式多，刮起來很有趣，所以蠻推的。

►300元刮刮樂：50%推薦

面額300元的刮刮樂，中獎金額有4500元、7500元與15000元，但中獎機率大概是10至20％而已，不是每一本都有一張會中獎。

►500元刮刮樂：80%推薦

面額500元的刮刮樂要選頭獎500萬的那種，當然目標不是頭獎，而是每本都會有一張5000元獎項，；另她不推薦中獎率100％的刮刮樂，因為多是中100元。

►1000元刮刮樂：30%推薦

不管是1200萬的大吉利或1000萬的大麻將，每年必出的2種款式，不是很難中獎，就是中獎金只有500元起跳，超級不划算。

►2000元刮刮樂：80%推薦

面額2000元的刮刮樂是碰運氣，沒有什麼中獎技巧，單純就是看客人喜歡1-18這裡面的哪一個數字。

女網友也奉勸大家對獎的時候真的要看清楚，不同種類刮刮樂的玩法不同，格子數量也不同，記得要檢查仔細再丟，否則就會錯過獎金。