新北市坪林茶業博物館近期推出全新「津甘馧」特展，開展首周行政院政務委員唐鳳即前往參觀。（文化局提供）

新北市坪林茶業博物館近期推出全新「津甘馧」特展，開展首周行政院政務委員唐鳳即前往參觀。（文化局提供）

「津甘馧」特展利用光影呈現神秘的茶神話圖騰。（文化局提供）

「津甘馧」特展展出難得一見的少數民族茶禮俗與神話故事。（文化局提供）

新北市坪林茶業博物館近期推出全新「津甘馧」特展，開展首周行政院政務委員唐鳳即前往參觀，並受展覽中所傳遞的正向哲思深深感動，歡迎民眾趁著年節假期，跟著天才IT大臣的腳步造訪茶博館，感受被正能量增幅的療癒力！

「津甘馧」特展開展至今廣受好評，被民眾讚為「疫情時代裡最溫暖人心的展覽」，展覽從茶的遠古神話與歷史啟程，探討環境永續議題、茶器金繕與鋦瓷哲學，延伸到感恩奉茶之心，帶領大眾從茶文化中學習面對創傷的智慧與勇氣。

唐鳳日前也特地率行政院青年諮詢委員們前往觀展，曾化身「唐奉茶」形象幽默推廣飲水地圖App的唐鳳，對展出的「奉茶行動」計畫格外有親切感，也動手操作創意互動設施，求得了療癒心靈的「甘馧處方箋」，並將籤詩貼在手機殼上激勵自己，更對展覽中傳遞出「萬物都有裂縫，那是光照進來的契機」的正向觀點深表認同，參訪過程中頻頻表示「這展覽很棒！」

新北市文化局長龔雅雯表示，如何自疫情創傷中復原，是當前全人類必須共同面對的課題，而此時藝文撫慰人心的功能也相形重要，因此茶博館特別策辦「津甘馧」特展，帶領大眾從茶的感恩文化中找到重生的力量。館方特別打造出充滿奇幻感的沉浸式體驗展場，不但可欣賞光影沙畫演繹的茶神話，還有按了就會說故事的神奇茶葉，超現實感十足的「甘馧處方箋」求箋機更是大受歡迎，每個人都能求到獨一無二的心靈處方箋獲得療癒，參觀民眾皆表示深受展覽內容感動，也紛紛拿出手機在鏡花水月幻境般的絕美展場中，拍下美麗的畫面。

此外，茶博館即日起至初五（2月5日）還有「虎口拔毛大挑戰」，邀請大小朋友化身勇者，挑戰老虎嘴上拔福鬚、抽好禮；初六（2月6日）特映虎年主題電影「少年Pi的奇幻漂流」，帶領大家招福過新年！「津甘馧」特展自即日起展出至2023年5月8日止，歡迎闔家一同來參觀，在開春之際來一場溫暖的心靈能量之旅！更多詳情請至茶博館臉書粉絲專頁查詢。