高市府在前鎮漁港設立快篩站替居民及移工、漁工進行篩檢作業。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市本土疫情攀升，環保局人員在鼓山渡輪站進行清消作業。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市疫情因高雄港和宜蘭礁溪飯店2大傳播鏈持續延燒，近半月來，本土確診病例已破百例！市府採取「疫調、擴大篩檢」2大策略，被賦予疫調及查足跡重任的高雄市警方，連日來投入警力揪隱形傳播鏈，也寫下不少辛酸史；有民眾出國，家屬因狂接2個分局的電話，怒嗆「再打就PO網擾民」，有不少警員和對方「聊」了2、30分鐘，才弄清「那個人沒去過足跡所在」，還有人打了不少空號電話，讓基層嘆：「大過年的，只能吃苦當吃補」!

為揪出隱形傳播鏈，阻斷社區感染源，高市府以「疫調」、「擴大篩檢」2大策略雙軌進行，站在第一線的高雄市警方被賦予對於被匡列者、確診者進行疫調、查足跡和通知快篩的重責大任，隨著高雄市本土疫情病例破百，不斷攀升，警方追查疫調和足跡的行動，近半月來也發生不少趣聞和辛酸史！

高雄本土疫情主要的高雄港傳播鏈爆發後，高市警方秉持「行政一體」，展開大規模疫調、查足跡及通知被匡列者快篩的動作，在初期通知過程中，只能靠上級單位給的1922實聯制以及衛生單位提供的電話號碼，導致警方光是打電話「套問」名字，就非常耗時，還有警方被民眾當成「詐騙集團」狠掛電話。

也有不少警方打電話追被匡列者，電話都是空號，卻仍被上級長官要求投單電信單位追查；也有民眾因被警方查足跡的家人出國，狂接2個分局的電話接到手軟，因電話被打爆，最後在不堪其擾下，怒嗆警方：「再打來就上網貼文指警方擾民」!

負責疫調的警方，透過手機細胞、車辨系統及監視畫面，追查確診者或同住家人的足跡，但有人因年紀大或者記憶性不佳，必須靠警方提醒才想起，也有人對手機無依賴性，出門沒帶手機，要追查足跡變斷點，讓警方得旁敲側擊才找出足跡點。

負責疫調和足跡重任的高雄市警方主要在派出所、行政組和偵查隊，春節期間，投入不少警力，經常得點燈夜戰回報上級單位交付聯繫達成率100％的要求，有基層盼高雄疫情能早日阻斷，過個平安年就好。