台北市4日上午9時開放台北市疫苗預約系統，提供BNT第3劑共6萬8387劑接種，系統開放1小時，預約完成6151人，約占1成左右，副市長蔡炳坤表示，尚有很多名額，請大家告訴大家，BNT與莫德納都是mRNA疫苗，毋須堅持「非莫不可」，疫苗打好打滿打快。

台北市疫苗預約平台4、5日上午9時至下午5時開放民眾預約接種BNT第3劑，6日發送簡訊通知，7至9日開始接種，此外，7至11日也加開高端疫苗現場掛號接種，在3處中型接種站共提供6778劑。

柯文哲今視察東區地下街接種站，被問及會否擔心預約不踴躍，他再次呼籲，BNT和莫德納在醫學上一樣，使用上沒有差別，都是mRNA疫苗。今天開放半小時僅有4863人預約，不夠踴躍，請大家不要有差別性，不打BNT也沒有那麼多莫德納讓大家打。

蔡炳坤指出，預約系統開放1小時，預約完成6151人，約占1成左右，到目前為止，BNT疫苗都是民間企業捐贈1500多萬劑，所剩已經不多，欲打從速。

他提醒，本次接種時間為7至9日，在149家合約診所、15家醫院以及9個中型接種站施打BNT疫苗。