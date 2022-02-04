近期東部地區氣候不穩定，大年初三傍晚，合歡山克難關再度出現強勁怪風，10餘名機車騎士受阻難行，花蓮警方協助騎士脫困，警方表示，合歡山克難關受地形影響，在下午2時後容易出現難以預測的怪風，呼籲遊客盡量在中午前通過合歡山，或改走蘇花公路作為替代道路。

花蓮警方表示，合歡山克難關早期是隧道，施作霧社支線時，工程人員將隧道炸開，因此成為一處隘口，東北季風一來時，又受到險要的地形影響，「風簡直是亂七八糟地吹，連方向都無法預測！」

警方說，克難關的強風又被形容成「怪風」，曾經有警車在克難關打開車門，車門就被怪風吹斷過兩次，手怎麼抓都抓不住，去年圓規颱風影響東台灣，一天內就有80多名騎士受困克難關。

大年初三下午5時，10餘名騎士剛好在大禹嶺管制站實施預警性封路時抵達，到達台14甲34.2K的克難關時，已近下午5時30分，天色已暗，騎士們在克難關隘口受到強風襲擊，吹得騎士寸步難行，還有人被風颳倒在地。

警方駕駛巡邏車護送，並協助騎士推車，才順利通過克難關。經警方了解，這群騎士初三從太魯閣入園，但在園區逗留太久，直到接近下午4時才開始往合歡山方向行駛，到達合歡山關原、大禹嶺時已近天暗，才會遇到克難關怪風。

花蓮警方表示，現在合歡山有二處堪稱仙境的險路，一處是遇寒結冰的台14甲線32K「水晶宮」陡坡路段，另一處就是克難關，經常讓準備不足的遊客們受到大自然的無情自然現象而受困，籲請所有騎乘機車出遊的遊客儘量在中午之前經過合歡山。