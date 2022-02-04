北京冬奧開幕在即，美國雪橇運動員布里徹（Summer Britcher）本(2)月1日在抖音（TikTok）上分享了自己和同伴在北京冬奧村內學習打太極的影片，漂亮的星空地板意外成為網友熱議焦點。在此之前，布里徹也曾大讚選手村的床，能讓她輕鬆處於「零重力模式」的自然睡姿。

影片中3名美國女運動員在大螢幕前跟著人工智慧AI學習打太極，她們進行下腰、抬腿，練習多個招式；布里徹配上字幕「學習功夫」，並自虧：「也許我應該繼續玩雪橇」；有網民注意到「星空地板」是亮點，紛紛說「這太漂亮了」，也有網民表示感謝運動員分享這些有趣經歷。

美國娛樂新聞網站《eonline》於上(1)月28日報導指出，現年27歲的布里徹在抵達北京於抖音上傳影片，展示選手村的床鋪「有多舒服」；她還分享了床用遙控器的功能，介紹床墊可以升高和降低到多個位置，以便於運動員睡臥時能獲得最大的舒適度。

報導提到，在被網友問及「北京冬奧村的床是不是像東京奧運會那樣是用硬紙板做的？」時，布里徹專門拍攝影片回答這點表示：「我有一些令人難以置信的東西要分享，因為我們這裏不僅沒有硬紙板床，而且北京奧組委好像在說：『我們怎麼可能只比東京奧運強一點呢？』」

布里徹躺在床上說：「我現在處於『0G模式』（Zero-G mode，零重力模式，指自然睡姿），太令人難以置信了！」看來北京奧組委在對選手的「使用者體驗」上，還真是下足了工夫，連美國的運動員都讚不絕口。