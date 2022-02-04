西螺福興宮今年虎年抽出的國運籤、人口籤、五穀籤、六畜籤等4首公籤籤詩。（西螺福興宮提供）

大年初四俗稱接神日，西螺福興宮於初四子時舉行接神儀式，鳴鐘鼓36次迎接正神回宮，隨後抽壬寅年公籤，其中國運籤抽中第33籤，籤文是「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，是一支中上籤。

公籤有國運籤、人口籤、五穀籤、六畜籤等4首，占卜壬寅年運勢，由福興宮董事長楊文鐘代抽，在第4次抽出第33首己巳籤「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，出現連續3個聖筊。

福興宮表示，籤意內容大略是凡事要先求自己盡責，須識實務進退，再多行善累積實力，才能夠得到重見光芒的時機。

人口籤為第45首，籤文「花開今已結成果，富貴榮華終到老，君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。」

五穀籤及六畜籤都是第6首，籤文「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷，命內此事難和合，更逢一足出外鄉」。

福興宮表示，祈願今年全國民眾一起守護家園，台灣平安、疫情平息。