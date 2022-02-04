台中市衛生局疾管科技士林嘉軒（右一）剛結婚兩個禮拜，也參與春節連假值班。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕4日到衛生局慰勞春節假期辛苦執勤防疫的衛政人員，並發放小紅包感謝他們守護城市安全。（馮惠宜攝）

初四開工日，台中市長盧秀燕一早即到衛生局慰勞春節假期辛苦執勤防疫的衛政人員，其中疾管科技士林嘉軒剛結婚兩個禮拜，也參與春節連假值班，聽聞她結婚第一天就回到工作崗位，且新婚夫婿還協助運送疫苗，盧秀燕除感謝她及其家人，也鼓勵她不要忘了增產報國。

全國新冠肺炎疫情升溫，台中市目前維持本土確診2例，4日確定無新增本土個案，也無確診者足跡，為感謝衛政人員於春節期間24小時輪值堅守崗位，盧秀燕4日與衛生局長曾梓展一同前往衛生局慰勞，勉勵防疫同仁辛勞，並發放小紅包慰勞他們的辛苦；她也強調，防疫人員是城市英雄，台中因為有你們變得更安全。

值得一提的是，現場有一名技士還是新娘子，疾管科技士林嘉軒剛結婚兩個禮拜，也參與春節連假值班，結婚隔天就來上班，丈夫還來衛生局協助運送疫苗，放棄蜜月堅守防疫工作，盧秀燕除感謝她，也謝謝她的先生，也鼓勵她不要忘了努力增產報國。

衛生局長曾梓展表示，截至2月3日下午3時，台中市第一劑疫苗全人口涵蓋率為85.64％，第二劑涵蓋率為78.07％，第三劑涵蓋率為23.09％，總計接種人次為528萬4千783人次，春節期間本市推出「春節疫苗施打計畫」，合約院所共238家次、開設441個門診診次，約接種1萬5千人次。