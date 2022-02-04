臉書母公司Meta財報不佳，周四(3日)股價暴跌26.4%，市值蒸發逾2000億美元，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）擁有約12.8%股份，身家一夕縮水290億美元（約新台幣8060億元），外媒報導，祖克柏出席會議時眼眶泛紅，他還告訴工作人員可能會在會議時流淚，但不是因為當天的新聞。

綜合外媒報導，祖克柏在一場全公司的虛擬會議上指出，隨著競爭對手TikTok的崛起，公司現在正面臨「前所未有的競爭水平」，專注於發展短視頻產品非常重要。

報導指出，據一位參加會議但未被授權談論此事的人士透露，祖克柏在出席會議時紅著眼睛，他告訴工作人員可能會在會議期間流淚，但不是因為當天的新聞，而是為他角膜受傷的關係，以試圖在Meta股價下跌超過1/4的情況下來緩和大家的情緒，他表示，股價的下跌是對本季度收入預測疲軟的結果。

由於來自對手的競爭加劇，臉書去年第4季全球用戶平均流失100萬戶，Meta示警，今年第1季財報恐不如預期，預計今年第1季營收介於 270億美元-290億美元之間，年增率約為3%-11%，低於華爾街預期，祖克柏也信心喊話，表示營運方向很明確，正優先考慮要積極投資Instagram一個名為Reels的應用程式，以吸引年輕用戶。