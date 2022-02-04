鹿港天后宮今天初四一早抽出的百業籤中，電氣器具商（右起），一舉抽中第100首籤王，實分難得，運勢旺到爆，將帶動今年台灣經濟發展的領頭羊。畜牧業與鮮魚商今年也抽得上籤，大發利市、財源滾滾；不過娛樂事業可能受到疫情拖累，今年發展不如預期，需特別注意更努力。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮在今天大年初四遵循往例傳統，由副主委胡渭谷等人為虎年各行各業運勢發展抽出40支籤詩。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮在今天大年初四遵循往例傳統，由副主委胡渭谷等人為虎年各行各業運勢發展抽出40支籤詩。（謝瓊雲攝）

天后宮解籤專員施彥丞解說籤詩內容。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮抽出行業籤預測虎年各行各業運勢發展，娛樂事業發展稍嫌不如預期，須注意更努力、靜候好時機。（謝瓊雲攝）

鹿港天后宮抽出行業籤預測虎年各行各業運勢發展，電器商最旺中籤王、畜牧業與鮮魚商也十分看好（謝瓊雲攝）

大年初四迎財神，家戶拜拜接神、各行各業也準備明天要開工或提早開工了！鹿港天后宮一早遵循傳統，抽出40支行業籤，預測今年百業各行發展運勢，其中電氣器具商旺到爆，抽中第100首籤王，畜牧、鮮魚也抽中上籤有望大發利市；不過，受到疫情波及，娛樂事業卻抽到第十首下籤，需要更努力克服難關。

今年由電器商抽到第一百首籤王，反映疫情下的宅經濟現況，不只一般家電、電器用品銷售暢旺，鹿港天后宮主委張偉東表示，包含電子用品、3C產品與電商，還有半導體業等等，都可以算是廣義的電氣器具商，是今年運勢最旺的行業，是虎年台灣各行各業的領頭羊，帶動經濟發展，要能抽中100首確實是很難得。

至於娛樂事業比較需要注意，如八大行業、電影院、KTV等等，發展較不利的原因可能很多，或許處於疫情期間也大受影響。張偉東強調，雖然今年娛樂事業稍嫌差一點，但努力才是最重要的，這支籤是媽祖婆寺給的警示警語，最重要的是要好好打拚，等候時機到了、好好把握再起，也希望媽祖婆能保佑，讓疫情早日消退。

電器商抽中第100首籤王「此籤壹百最難逢，氣象巍巍實不同，識得謙冲持滿意，萬人頭上逞英雄」；畜牧業第47首「與子當年有宿因，同舟共濟勝周親，若能更把真心托，添喜添財孰比倫」、鮮魚商第49首「貴人相見便相親，直覺風光遠過人，無限榮華從此始，青春努力莫辭勤」，漁牧相關行業今年也整年暢旺。「娛樂事業」第十首籤詩「泰級否來汝不知，循環往復道無私，回思昔日風光好，卻悔今朝禱告遲」。

鹿港天后宮今天上午所抽出的行業籤，將會同步放在天后宮官網信眾服務下載區「中華民國111年歲次壬寅年各行業概況表」，供各界點閱下載。