日商三井不動產投資百億元打造的三井LaLaport鄰近台中東區帝國糖廠，是三井布局台中的第二件大型投資案，創造就業超過2500人，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積佔6.8萬平方公尺，定位為親子型購物中心。經發局指出，商場預計今年6月上梁，力拚下半年正式開幕營運，屆時東區除秀泰廣場及大魯閣新時代購物中心外，將再添一座指標性購物中心。

經發局指出，LaLaport兩棟主要建物以天橋串聯，外型設計元素呼應鄰近湧泉公園及建國市場，融入東區在地生活文化，預計引進270家店舖，包含國際性流行、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂，受到消費者高度期待，屆時營運將串聯建國市場、帝國糖廠及湖濱生態園區等景點。

經發局長張峯源說，東區是台中早期發展舊城區之一，但受到鐵路阻隔影響發展，近年在市府重大建設及民間投資挹注下，包括鐵路高架化、大車站計畫、建國市場搬遷東區、秀泰廣場進駐、大智路貫通、三井LaLaport購物商場動工，以及台中車站新商場台中驛鐵道文化園區營運等，為東區帶來便捷的生活機能及新氣象。

張峯源表示，大智路打通完成台中車站前後站都市縫合，可有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊整體發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能，帶動人流及商機，民間也看好東區前景，根據地政局統計，東區近三年房屋移轉棟數，由2019年的1002棟、2020年1160棟，到去年11月底的1272棟，呈現逐年成長態勢，未來發展前景持續看好。

經發局強調，台中經濟成長力道強勁，自市長盧秀燕上任以來，投資總額已高達9198億元，漢神洲際購物中心去年10月29日動工、三井台中港Outlet Park二期去年底開幕迎接春節商機、三井LaLaport力拚今年開幕營運，廣三崇光宣布開發烏日超級娛樂購物城，麗寶OUTLET MALL規畫擴大現有商場規模等，積極布局台中。