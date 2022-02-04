北港朝天宮大年初四子時舉行接神儀式，法師誦經接神入座，董事長蔡咏锝率全體董監事上香參拜後，由蔡咏锝代表依序抽出人口籤、水路籤、五穀籤、港運籤、六畜籤、生意籤等6支公籤，其中人口籤寓意不要過度驚慌，做好防疫工作，就能度過難關。

朝天宮抽出的6支公籤分別是，人口籤「月出光輝四海明，前途褖位見太，浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」水路籤「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘，和合重重常吉慶，時來終遇得明珠。」五穀籤「八十原來是太公，看看晚景遇文王，目下緊事休相問，勸君且守待運通。」

港運籤「前途功名未得意，只恐命內有交加，兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。」生意籤「孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成，若逢陰中有善果，燒得好香達神明。」六畜籤「東西南北不堪行，前途此事正可當，勸君把定莫煩惱，家門自有保安康。」

蔡咏锝表示，人口籤不錯，寓意只要合作做好防疫，不必過度恐慌；水路、五穀、港運籤及生意籤，意涵是要按部就班，依時依歲做事，不要過度浪費，會漸入佳境。

蔡咏锝說，早期只有朝天宮抽公籤，現有多家宮廟都有抽公籤並擴大為國運籤，有拜就有保祐、心誠則靈。