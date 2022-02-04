一名台北市南港區社會住宅住戶在「爆料公社」PO文，指出去年10月發現一位國中女生每天都沒晚餐吃，放學不能回家到半夜才被繼父帶上樓，聯繫社福中心和立委高嘉瑜，不是沒辦法處理就是沒有後續。台北市議員游淑慧4日接獲陳情後通報北市社會局和警方。社會局已依法安置少女。

社宅住戶昨在「爆料公社」發文，指出鄰居陸續搬進來快3個月，從去年10月發現一位國中女生每天都沒有晚餐吃，放學回家要快半夜才被繼父帶上樓。

該住戶指出，有聯繫113請婦幼保護專線社工關切女孩狀況，但南港區社福中心社工說家長有監護權很難溝通，社工及學校老師也持續跟家長協商教育孩子的方式，但好像還是沒有太大改變。

住戶說，後來撥電話向高嘉瑜求助，但高嘉瑜的助理只說目前走家暴的案子處理，就沒有後續了，這機天過年一直很擔心妹妹過得不好，果不其然，妹妹被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆，還把妹妹關在廁所不能跑出去求救，好險妹妹夠機靈，偷跑出來立刻聯絡學校老師，送往醫院急診驗傷。

游淑慧接獲陳情後，隨即通報社會局、警方處理。社會局回應，這戶家庭自2020年底通報為脆弱家庭，開案後由社工持續提供服務發現，此案父母與少女常因手機使用或晚歸問題爆發衝突、關係緊張，因此需處理家庭關係與親職管教等問題。

社會局說，2月3日深夜又發生親子衝突，考量過年及寒假期間，孩子與父母頻繁於家中接觸，恐導致親子關係更加緊張而有再發生暴力情形，4日凌晨派員依《兒童及少年福利與權益保障法》第 56條予以保護安置，維護孩子安全，並讓父母冷靜，後續將裁處父母接受親職教育，改善親子互動關係。

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