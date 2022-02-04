日本花滑團體賽冰舞組合小松原美里(右)、Tim Koleto。（美聯社）

花式滑冰團體賽4日於北京冬奧揭幕，美國名將陳巍（Nathan Chen）拿下全場最高的111.71分，排名第1為全隊搶得10積分。宇野昌磨獲得105.46的高分穩居第2名，為日本隊取下9積分，第3名為俄羅斯奧會Mark Kondratiuk的95.81分。大陸好手金博洋82.87分位居第6，拿到5點積分。

滑冰團體賽此次參賽一共10隊，共分為男單、女單、雙人、冰舞，第1名取得10分，遞減到第9名取得2分。揭幕的是男子單人短曲項目，之後還有長曲等總共8個項目，首輪前5名晉級決賽，獎牌將在7日的女單長曲之後頒發。

日本在上屆冬奧男單項目「金包銀」，團體賽未得牌，花滑一哥羽生結弦現在還未到達北京，他預計只會參加單人賽。上屆男單銀牌宇野昌磨4日登場就表現優異，他稱讚賽場滑起來很順，跳躍、旋轉都很輕鬆。

金博洋搭配的樂曲是電影《臥虎藏龍》的夜鬥、永恆的誓約，拿到5積分已經超越上屆團隊成績，中國大陸上屆第6名無緣決賽，此次力拚前5席位。