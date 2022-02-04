俄羅斯總統普丁今日將抵達北京出席冬奧開幕式，並預計今日中午與中國國家主席習近平舉行會談，是兩年來雙方首次面對面會晤。克里姆林宮透露，普丁訪華期間將與大陸討論加強天然氣和金融合作，可能簽署超過十五項協議，包括考慮修建第二條通往大陸的天然氣新管道。美媒指中俄「冬奧之約」勢令兩國關係更進一步，並給美國拜登政府的外交戰略增添壓力。

「我要與中國朋友一起分享舉辦今年這一全球重要體育盛會—冬奧會的喜悅」。央視新聞昨天發布普丁接受中央廣播電視總台台長慎海雄書面專訪的內容。普丁在訪問中說，他和習近平作為在解決世界問題上有著許多共同看法的好朋友和政治家，一直保持密切溝通。因此，他立即接受習近平的訪華邀請，並將出席冬奧開幕式。

普丁說，他相信中國高質量的奧運會開賽準備，將有助於奧運選手充分發揮他們的意志品質，重申俄羅斯反對將體育政治化。俄中夥伴關係達到前所未有的高水平，它不受政治影響，也不針對任何人。

克里姆林宮國際事務助理烏沙科夫周三表示，普丁抵達北京後將與習近平共進午餐，並可能簽署超過十五項涉及天然氣和金融領域的協議。俄方還就中俄元首會晤準備了有關「國際關係進入新時代」的聯合聲明。

烏沙科夫透露，俄羅斯正考慮建設一條經蒙古國通向大陸的天然氣管道，這個項目已經討論很長時間。若計畫成行，這將是中俄第二條天然氣管道。

2019年，全長四千公里的中俄首條天然氣管道「西伯利亞力量二號」已開始運行。烏沙科夫說，俄羅斯能源部長和俄羅斯石油公司首席執行官等將隨同訪華。俄中還將加強金融合作，包括建立獨立金融結算系統，保護兩國免受第三國制裁。

普丁此次訪華，正值俄羅斯因烏克蘭危機與歐美關係緊張之際。美國《華爾街日報》引述卡內基莫斯科中心高級研究員Gabuev說，可能建設的新管道將可向大陸輸送大約五百億立方米天然氣，幾乎與德國通過北溪二號管道可獲得的輸送量相同。「這是一個具有極好象徵意義的行動。」他說：「你要制裁我們？我們會對你豎起中指嗤之以鼻。我們去和中國合作」。

美國早前警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將與德國合作，停止俄德的「北溪二號」天然氣管道項目。新加坡南洋理工大學專家李明江說：「中俄兩國正在做的很多事情都是對美國政治、意識形態和安全方面壓力的回應」。