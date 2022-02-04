「蔡英文＆DPP」的Podcast自製節目「耳朵出遊不出油」今上傳新春特別節目，邀請民進黨副秘書長林飛帆及發言人、國際部副主任謝佩芬暢談在國外唸書、工作，以及青年參政的經驗；二人皆表示，在國外都學過下廚，透過熟悉的食物想念台灣。

兩人皆強調，台灣不僅是食物好吃，民主自由的風氣更是值得珍惜，對於台灣的民主有使命感，也因此決定投入政治體制內工作。

林飛帆提及，在英國留學期間，考察了許多社會運動，也曾經親身與當地社運工作者對話，得到許多啟發，同時也會對國際友人說明台灣政治處境，並將香港的狀況透過這樣的交流方式讓更多人知道。

謝佩芬則表示，一直以來就非常關注人權與民主相關議題，在美國求學期間適逢太陽花學運，她早上工作、上課，晚上則通宵透過網路掌握台灣狀況，而後因緣際會投入政治領域，在黨部國際部工作以來，更主辦許多國際營隊，和青年學子互動。

談到二人都是「比民進黨年輕」的青年參政代表，林飛帆認為，政策在溝通的過程需要面對世代的價值差異，而謝佩芬則表示，有不同意見很正常，有需要彼此理解，也認為民進黨願意給年輕人空間和機會去做事。

民進黨Podcast「耳朵出遊不出油」開播至今，邀請多位來賓參與，話題包含政治、政策、國際情勢。而在今年開始，除了林飛帆、謝佩芬外，在今年一月份，頻道已有新竹市長林智堅，以及外交部長吳釗燮的訪談節目。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，民進黨希望能夠藉由Podcast觸及更多民眾，以新興平台、新的模式溝通複雜的政治議題，有興趣的朋友可以訂閱「耳朵出遊不出油」頻道，在春節期間，開車、通勤的路上一起來收聽精彩內容。