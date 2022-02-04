明朝遺儒之中，有一位因為對朝政失望，因此遠渡日本，終身不履故土，應聘於日本德川家族，著書講學，影響200年後之明治維新。即使後代至日本掃墓，德川後裔往往全程陪同，此人便是朱舜水。

朱舜水（1600年至1682年），浙江餘姚人，出身士大夫書香世家，祖父朱孔孟，曾三辭皇恩不受；父親朱正，為明朝光祿大夫，授總督漕運軍門。明崇禎11年（1638年），朱舜水被推薦於禮部，但鑒於「國是日非、世道日壞」，遂放棄仕途，專注學問。朱舜水與黃宗羲、王夫之、顧炎武以及顏元被稱為明朝五大學者。

崇禎17年（1644年），李自成攻陷北京，崇禎皇帝在煤山（景山）自縊。永曆13年（1659年），清軍攻陷雲南，永曆帝流亡緬甸，朱舜水毅然離開中土，遠赴日本，著明朝衣冠，著書講學，終身不履故土。

朱舜水到日本時，幕府正奉行鎖國政策，因此困在長崎海上，日本學者安東守約得知，多方奔走，日本打破國禁政策，朱舜水得以定居長崎。當時德川幕府對於朱舜水多方尊重。1665年，德川光國（圀）聘朱舜水傳授儒學，朱舜水遂赴江戶（東京）講學，德川光國以弟子禮接待，幕府上下皆以上賓執禮。由朱舜水指導、門生編撰的《大日本史》，影響200年後的明治維新。

永曆36年，朱舜水病逝於日本大阪。德川光國率眾親臨喪禮，安葬於水戶藩主墓地瑞龍山，德川光國整理其遺稿，刊行《舜水先生文集》。

對日抗戰時，日軍衝入浙江餘姚朱氏祠堂，但見朱舜水畫像，恭而退之，可見朱舜水影響力。朱舜水後代前往日本掃墓，德川家族後裔也往往全程陪同。