基隆市有許多老舊房屋，市府於2014年起，編列預算啟動輔導成立公寓大廈管理組織，有鑒於高雄市城中城大火災害事件，缺乏上軌道的公寓大廈管理，釀嚴重死傷，今年持續辦理相關輔導作業，呼籲民眾一同共創安全的社區環境。

高雄市城中城大樓去年10月14日發生46死、43傷嚴重火警。基隆市政府表示，主因正是欠缺上軌道的公寓大廈管理，凸顯推動老舊社區成立管理組織政策的重要性及前瞻性，為落實公寓大廈管理條例的立法目的、提升居住品質、促進社區健全發並打造友善宜居環境，基隆市長林右昌2014年就任起，即編列預算啟動輔導成立公寓大廈。

基隆市政府都發處表示，計畫包括輔導轄內領得建造執照而未成立管理組織的公寓大廈舉行區分所有權人會議、成立管理組織、報備及相關公寓大廈法令宣導，迄今已完成39處3195戶，目前已進入深水區，許多社區須更多元的輔導機制。

都發處指出，有鑒於高雄城中城火警，今年除持續辦理相關輔導作業，只要有符合輔導條件、需求及意願的社區，歡迎市民洽詢本府都市發展處使用管理科、提出申請，共創安全、友善、宜居的社區環境。

此外，市府排定110年度下旬至111年度上旬在7個區公所，擇定42天每日上午9點至中午12點、下午2點至5點，由依法登記開業的建築師及領有公寓大廈總幹事資格的種子教官，提供市民解說建築法及公寓大廈等相關疑義的服務，協助私宅室內裝修、變更使用、違章建築及公寓大廈相關爭議提供專業意見，解除民眾疑慮，並降低違法案件產生。