SAYA張惠春首度登上台東鐵花村熱情開唱多首經典老歌，嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

SAYA張惠春首度登上台東鐵花村熱情開唱多首經典老歌，嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

天后阿妹胞妹張惠春SAYA3日晚間首度在台東鐵花村開唱，從抒情到搖滾，演唱多首經典老歌，台下聽得如痴如醉。最後她帶來阿妹經典歌曲《三天三夜》，全場氣氛HIGH到最高點，觀眾無不瘋狂舞動吶喊，讓她直呼「太熱情，害我都不想回家了」。據了解，重量級歌手家家5日即將接棒登台，讓樂迷引頸期盼。

台東市區飄著綿綿細雨，卻絲毫未減歌迷熱情，只見百餘位歌迷在鐵花村外排起長長人龍。由於鐵花村音樂聚落售票後採自由入座，許多購票歌迷早已等不及入場；從北部特地前來的忠實歌迷說，吃完晚飯早已耐不住性子，在演出前近1小時就已到場，只為了搶得好位置，一睹SAYA風采。

頂著俏麗短髮的SAYA，有著不輸胞姊阿妹的天籟美聲，與樂團默契十足，開場以《青蘋果樂園》帶領歌迷走入懷舊時光，隨後以《心的方向》、《你怎麼捨得我難過》、《天天想你》，完美詮釋周華健、趙傳、張雨生等90年代初的多首經典老歌，其間不乏部落金曲《漂亮一下》、《我心已打烊》，時而抒情、時而動感，台下為之瘋狂。

此外，她也邀請部落友人髮型師毛利斯、零捌玖舞蹈工作室舞蹈老師路瑪夫作為演出嘉賓，毛利斯一開口就讓全場觀眾驚豔，而路瑪夫則帶來以卑南族語發行的創作單曲，觀眾直呼「原來當SAYA的朋友，也要很會唱歌」。

當SAYA安可曲唱起阿妹經典舞曲《三天三夜》時，全場樂迷幾乎瘋狂，都隨著她唱跳吶喊，即使唱完，全場仍安可聲不斷，讓她感動直呼「你們太熱情，害得我都不想回家了啦！」。此外，台東鐵花村2月將有多位重量級在地歌手登台演出，將帶給鐵花樂迷不同的聽覺饗宴。