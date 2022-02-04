37歲女星魏蔓原是模特兒出身，現在則專心在影劇圈深耕演技，她在台劇《三隻小豬的逆襲》中飾演被老公背叛的傻大姐貴婦，贏得不少女性觀眾共鳴。過年期間魏蔓穿著公主風短裙洋裝，曬出在路邊攤大啖滷肉飯跟豬腳的日常，臉圓圓嘴裡塞滿美食的可愛模樣，1天瞬吸1.2萬讚。而且從字裡行間拼湊語意，似乎是在一年之初找到了「真愛」？也引發粉絲猜測。

魏蔓在過年期間不忌口大啖美食，只見魏蔓頂著公主頭瀏海髮型，身穿一件式牛仔色系短裙洋裝，搭配同樣公主風蓬蓬肩設計，露出俏麗的雪白雙腿；但人卻是身在路邊攤的方木桌前，桌上擺著滷肉飯及豬腳等平民小吃，魏蔓翹起美腿、端起滷肉飯大吃，鼓起塞滿美食的圓臉蛋滿是幸福表情。

魏蔓寫道：「新年快樂！今年的一開始，我真的就『超級爆炸幸運』！！而且我感受到更多更多的『真』心與關『愛』！今年真的會是很美好的一年！每天都要，開心吃飯飯～去玩玩～擁抱抱～開心心～妳們也要好好睜開眼，找太陽！」從關鍵字詞「真、愛、妳們也要、找太陽」，不禁令粉絲猜測，魏蔓是否在一年之初「找到了真愛」？

安心亞回：「新年快樂，穿這樣好甜辣」；網友也紛回：「新年快樂可愛的蔓」、「吃的開心」、「蔓，一定要平安順心健康快樂，抱」、「妳就是那個充滿真與愛的人」、「開開心心最重要～」、「找到真愛了，太棒了，要幸福唷」、「平凡吃法也是一種幸福」、「怎麼素起來還是那麼美~」、「Wow看起來好好吃喔」、「美女好辣」、「第三張的表情可愛又溫暖，妳也是小小太陽」、「好滿足的滷肉飯」，讚不絕口。

魏蔓天生五官深邃，身高又有168cm，從小就常被誤以為是混血兒，之前她在社群分享一張素顏照，只見她臉上無任何彩妝，膚質光滑無瑕，想不到這張照片卻招來酸民，留言嘲諷她：「不化粧跟化粧上電視也未免差太多了吧！難怪人家都說藝人卸粧後很恐佈！」

魏蔓沒有用同樣的方式回擊，反而寫了一段長文告訴對方：「不要躲起來，用造口業的方式來發洩自己對自己的沒自信，還有對世界的不諒解。妳一點都傷害不了我，因為我一點都不覺得我這樣不好。可是妳可能問題還是存在，受困著，非常苦的輪迴著。妳真的要斷捨離這些貪嗔之念。」她奉勸酸民要勇於解決內心的陰影、學會真正愛自己，言行舉止就會更有正能量，高EQ處理方式讓網友讚美魏蔓「健康自然就是美」。