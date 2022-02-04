陳亞蘭金山財神廟參拜。（欣湉國際提供）

歌仔戲天王陳亞蘭製作、主演的歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》定檔2月24日台視晚間8點檔播出。今天（4日）大年初四，陳亞蘭率子弟兵繼續全台走透透的宣傳行程，她笑喊自己是「賀歲男神」，以「賀歲片」規格ㄧ步一腳印地推廣台灣戲曲文化；但她不忘師恩，一早7點出門前，先陪國寶恩師楊麗花用完早餐後才展開工作，恩師心疼對她說：「太拼了！」並提醒她早晨天冷要多穿衣服。

陳亞蘭在傳統習俗拜財神的日子，選擇到金山財神廟參拜，冒雨派送上千份的「嘉慶君」春聯，給民眾在虎年添喜氣。她抽到高中籤「漸漸脱出見太平」，象徵著她不用擔心收視率，好戲不寂寞，播出收視率後自然是水到渠成。陳亞蘭說：「皇帝是龍，今年是虎年，龍虎精神，象徵《嘉慶君遊臺灣》開播後收視勢如破竹」。

陳亞蘭這次在《嘉慶君遊臺灣》製作與宣傳上學以致用，把她在師範大學GF-EMBA習得的時尚美學發揮得淋漓盡致，她有如設計總監，每一款視覺海報與色彩運用都是她與設計師親自溝通，讓傳統戲曲與時尚接軌。